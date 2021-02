Il PSG distrugge il Barcellona con Kean, Florenzi e Verratti. Mbappé spaventa per il futuro

Il Paris Saint Germain distrugge il Barcellona. Il quattro a uno al Camp Nou lascia davvero poco spazio all'immaginazione per il ritorno, ancor più di quello successo quattro anni fa, quando il 6-1 al ritorno cambiò la storia sia del club francese che di quello spagnolo. Protagonista assoluto Mbappé, ai limiti della fantascienza, ma che alla fine della partita non ha deciso il proprio futuro, tanto che l'idea è quella di pensare a lungo termine.

Ovviamente nelle pagelle bene anche gli italiani, come Kean e Florenzi, autori di un'ottima partita come Verratti. Invece malissimo Dembele, nel Barcellona, così come Lenglet e Dest. Nel post partita ha parlato Moise Kean, spiegando come vorrebbe che il mister Mancini abbia visto la partita.