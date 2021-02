Le pagelle del Barcellona - Si salvano in tre. Lenglet e Dest malissimo, Dembele idem

BARCELLONA-PSG 1-4

Ter Stegen 7 - Benissimo con le mani. Perché ha un riflesso felino quando dice di no a Kurzawa, poi chiude su Kean senza particolari apprensioni. Quelle che fa venire quando deve usare i piedi, svirgolando due volte e rischiando grosso. Nel secondo tempo toglie l'urlo dalla bocca di Kean, quando il tuo portiere è il migliore in campo e prende tre gol...

Dest 4,5 - Sulla sua fascia Kurzawa diventa il padrone alla metà del primo tempo: è in ritardo sull'appoggio per l'1-1 di Mbappé. Il talento francese gli fa venire il mal di testa, tanto da costringerlo alla sostituzione (dal 71' Mingueza s.v.)

Piqué 5 - Combatte in mezzo alla retroguardia, Icardi - come spesso succede - non è poi così visibile ma è utile. Sul secondo gol è suo l'assist, involontario, per Mbappé. (dal 79' Pjanic s.v.)

Lenglet 4,5 - Si fa bere da Mbappé in versione motorino, più o meno come in una partita di calcetto fra amici. Poi lascia Kean in mezzo all'area, da solo, perché deve andare a coprire su Marquinhos che sarebbe probabilmente coperto da Piqué. Molto male.

Jordi Alba 5 - Non troppo coinvolto, dalle sue parti non arrivano pericoli nel primo tempo. Poi però Florenzi gli scappa via quando Dest è troppo alto e la sua fascia diventa il problema principale.

De Jong 6 - Si guadagna il rigore con un inserimento oltre le linee, impossibile rimanere in piedi. Viene preso in mezzo dalla mediana avversaria, pur senza demeritare.

Busquets 5,5 - Uomo ombra davanti alla difesa, i gol si sviluppano sulle fasce dove Dest e Jordi Alba non sarebbero sua giurisdizione (dal 79' Riqui Puig s.v.).

Pedri 5,5 - Nelle movenze sembra un suo compagno di squadra lievemente più conosciuto, perché quando manda in porta Griezmann sembra un piccolo Messi. Che di statura non è poi così differente. Si accende presto, scompare altrettanto (dal 79' Trincao s.v.).

Messi 6 - Accendere la luce è il suo compito, dagli undici metri non si emoziona e la spedisce sotto l'incrocio. Regalerebbe a Dembele il pallone del 2-0, se non lo sbagliasse malamente.

Griezmann 5,5 - Il suo diagonale è il primo sussulto vero della partita, ma è troppo debole per battere Keylor Navas. In un paio di circostanza trova anche la porta avversaria, ma non il bersaglio grosso. Anche sfortunato (dall'85' Braitwhite s.v.).

Dembele 4,5 - Il meno vistoso dei tre. Potrebbe essere un cocktail degli anni novanta. Si fa notare passando il pallone a Navas quando servirebbe altro per il 2-0.

Koeman 4,5 - La difesa del Barcellona è un gruviera. È l'allenatore che verrà ricordato perché è finita l'era Messi. Chissà se sarà contento di quanto fatto.