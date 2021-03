Il Torino cade a Genova senza mai tirare in porta. Le rivali perdono, Nicola non ne approfitta

Nel commentare la sconfitta di Genova, l'1-0 per la Sampdoria griffato Candreva al 25', Davide Nicola non ha voluto fare drammi eccessivi, nonostante il suo Torino non sia riuscito a mettere insieme un solo tiro in porta (i guantoni di Audero erano puliti) nell'arco dei novanta minuti più recupero. Così, pensare di vincere le partite diventa complicato, e infatti al Ferraris, nonostante il Torino si sia rivelato compatto e ben disposto in fase difensiva, è andata esattamente così: una volta sotto, la sfida si è messa in salita, e la reazione attesa non è mai arrivata. In fase di costruzione hanno deluso in molti, ma nonostante i dati non incoraggianti, il tecnico granata ha voluto evidenziare come a suo dire meritassero almeno il pareggio (ma uno 0-0 quindi... ? Chiediamo) e ha apprezzato il gioco dei suoi, non dicendosi preoccupato per la mancata spinta in classifica. Già, perché per come era cominciato il fine settimana, con le sconfitte di Crotone, Parma e Cagliari, il Torino aveva l'occasione per una prima spallata. Occasione persa.