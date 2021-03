Il Verona torna a vincere, oltre che a convincere: al Vigorito prova "quasi perfetta"

Dopo i due pareggi con Genoa e Juventus, il Verona di Ivan Juric a Benevento è tornato a vincere oltre che a convincere. Prestazione perfetta (anzi "quasi perfetta", citando lo stesso allenatore croato) dei gialloblù, aiutati anche dall'inesperienza del giovane Foulon in occasione delle prime due reti che hanno inevitabilmente indirizzato il match. Ma la squadra ospite è entrata in campo col pilota automatico, con idee e applicazione tattica, offrendo una prova di grande intensità e spessore, tanto in fase di possesso che di non possesso.

Vittoria preziosa, che riaccende qualche sogno europeo ma soprattutto rincuora nel morale e nell'orgoglio una delle formazioni più brillanti del nostro massimo campionato. Con un parco giocatori di altissima qualità, tra i quali si sta progressivamente inserendo anche l'ex Udinese Kevin Lasagna, autore proprio al Vigorito del suo primo sigillo con la nuova maglia (Leggi qui le pagelle di TMW del Verona!).