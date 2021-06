Inter-Simone Inzaghi, l'annuncio slitta ancora (a giovedì?). Intanto tiene banco il mercato

Un'altra giornata è passata senza che Simone Inzaghi sia a tutti gli effetti l'allenatore dell'Inter. Non che ci siano dubbi in merito, giusto sottolinearlo, ma gli annunci ufficiali tardano ad arrivare. Anche se nella serata di ieri pare esserci stata una svolta positiva, con lo stesso Inzaghi che dovrebbe essere vicino all'accordo con Lotito per quanto riguarda i dettagli economici e le pendenze ancora in essere. Intanto l'oramai ex Lazio continua a lavorare via telefono con dirigenti e giocatori per iniziare a decidere scelte e uomini in vista della prossima stagione.

La giornata di ieri, questione panchina a parte, si è aperta con le parole di Romelu Lukaku, ovvero dell'MVP della stagione appena conclusa. Oltre che su Lukaku e il possibile affondo del Chelsea, i riflettori nerazzurri sono stati puntati verso il Cile, dove Arturo Vidal è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19. Quindi la questione Hakimi, con l'Inter che aspetta il rilancio da parte del PSG restando ferma sulla propria richiesta da 80 milioni di euro. In entrata, invece, il nome nuovo è quello di Max Aarons, talentino del Norwich su cui c'è anche la Roma.