Inter, terzo ko in campionato. Stellini: "Tanti episodi arbitrali, inutile anche commentarli"

L'Inter già campione d'Italia questa sera ha perso il derby d'Italia e ha incassato la terza sconfitta in questo campionato. Allo Stadium, la Juventus ha vinto 3-2 grazie a un rigore trasformato da Juan Cuadrado a due minuti dal termine dei tempi regolamentari. "Noi siamo andati avanti con i nostri festeggiamenti. Per noi era importante portare in campo la nostra serenità, la nostra voglia di vincere, e la squadra in campo al di là degli episodi ha fatto ciò che doveva. Gli episodi sono talmente chiari ed evidenti che è inutile anche commentarli. A noi rimane la gioia di aver vinto lo Scudetto, abbiamo provato a vincere la partita e fatto ciò che dovevamo, ma siamo contenti della nostra prestazione", ha detto a 'Sky' Cristian Stellini, vice-allenatore dell'Inter che ha parlato nel post-gara al posto di Antonio Conte.

