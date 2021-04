Juric elogia il suo Verona nonostante il ko con la Fiorentina. E commenta il caso Superlega

"E' stata una buona prestazione comunque, dentro di me provo dispiacere per i ragazzi ma molta soddisfazione per quello che abbiamo prodotto". E' uno Ivan Juric comunque soddisfatto, quello che ha parlato dopo il ko per 2-1 contro la Fiorentina nell'anticipo della 32^ di Serie A. Una partita che i suoi hanno giocato sempre e comunque tenendo il pallino del gioco in mano, mostrando a tratti un bel calcio offensivo. Ma un po' per imprecisione degli attaccanti, un po' per la bravura di Dragowski, Lasagna, Bessa, Lazovic e tutti gli altri non sono riusciti a trovare né la vittoria né il pareggio.

Il post partita è stata però l'occasione per il tecnico croato per parlare anche della Superlega e del sempre più probabile naufragio del progetto dopo l'uscita del Manchester City, de Liverpool, del Tottenham e presto probabilmente anche di tutte le altre: "Speriamo sia naufragata. Piuttosto si abbassino gli ingaggi", il pensiero mai banale del tecnico del Verona.