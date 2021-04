live Hellas, Juric: "Superlega? Speriamo sia naufragata. Piuttosto si abbassino gli ingaggi"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

22.40 - L'Hellas si arrende alla Fiorentina in casa e incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Il tecnico dei gialloblù Ivan Juric è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

23.14 - Inizia la conferenza stampa.

Questa è la sconfitta che le fa più male?

"Anche con la Samp avevamo dominato in tante cose, poi è andata male, oggi di nuovo. In passato qualche partita ci è andata bene, ultimamente ci è andata male e mi dispiace per i ragazzi. L'espressione del gioco, però, mi soddisfa".

Il Verona non ha la pancia piena?

"Uno da fuori la pensa così. Ma chi ha visto la prestazione di oggi vede che la squadra gioca, vuole fare tutto. Ci sono limiti che stiamo pagando, ma non è così. Con la Lazio abbiamo perso all'ultimo minuto, oggi dopo molte occasioni abbiamo preso gol al primo tiro".

Cosa vi manca?

"Giocatori forti. Se vuoi essere forte, altrimenti se vuoi lottare per la salvezza è una squadra competitiva: ci siamo salvati con dieci giornate d'anticipo, ed è una cosa bellissima. Per fare il salto serve una base solida e aumentare la qualità".

Cosa pensa della Superlega? Pare sia naufragata...

"Speriamo sia naufragata. Non mi piace, chi ama il calcio non può apprezzarla. Il mio presidente non va mai un euro sopra, siamo sempre precisi, altri lo fanno in allegria e devono fare qualcosa. Poi togliere queste emozioni a una città... non ho parole. Sono d'accordo con De Zerbi. Arrivano delle proprietà che vedono il calcio come business, ma il calcio non è NBA. Qua c'è passione, amore. Così non si fa, piuttosto bisogna abbassare gli stipendi, stare attenti nella gestione".

23.18 - Finisce la conferenza stampa.