Juventus, quale futuro per Pirlo e CR7? Intanto l'Allianz Stadium diventa hotspot vaccinale

In casa Juventus non si è ancora spento l’eco lungo del ko contro il Benevento che, verosimilmente, ha ridotto al lumicino le speranze Scudetto dei bianconeri. E, inevitabile, sul banco degli imputati è finito proprio Andrea Pirlo, il tecnico scelto e voluto in estate da Andrea Agnelli per il dopo Sarri. Risultati alla mano l’ex regista non ha ancora convinto, ma salvo sorprese una decisione (in un senso o nell’altro) sarà presa solo a fine stagione. Ad oggi le indicazioni vanno verso la permanenza, ma se dovesse clamorosamente mancare l’approdo in Champions ecco che il futuro sarebbe segnato. Con ancora loro, Allegri e Zidane, primissimi nomi sulla lista e con Simone Inzaghi come outsider da tenere comunque in considerazione.

Alla questione allenatore si aggiunge quella legata a Cristiano Ronaldo: rispettare il contratto e proseguire insieme un’altra stagione o dirsi addio? Dalla Spagna fanno sapere che la Juventus non si opporrebbe alla cessione di fronte ad una proposta da 25 milioni di euro. In quel caso la ricostruzione partirebbe da Paulo Dybala e il sogno potrebbe chiamarsi Erling Haaland con magari Manuel Locatelli a centrocampo. Dovesse restare a Torino, invece, al fianco di CR7 servirebbe una prima punta alla Milik. Ci sono poi Giorgio Chiellini e gigi Buffon, entrambi potrebbero salutare al termine della stagione. Con loro anche Aaron Ramsey, corteggiato dalla Premier League.

Chiusura con l’Allianz Stadium: dalla giornata di oggi, infatti, l’impianto bianconero sarà un hotspot in cui sarà possibile vaccinarsi contro il Covid-19.