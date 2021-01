L'Inter e un mercato low profile. Resta da decifrare Eriksen, Pinamonti ora può restare

Come noto, in casa Inter non sono attesi colpi importanti da qui alla fine del mercato di gennaio. Colpa, per così dire, di una situazione finanziaria che merita attenzione e che non consiglia spese eccessive. Un po' come era successo per Christian Eriksen lo scorso inverno. E proprio il danese resta l'ago della bilancia: in caso di un suo addio, al netto della formula, l'Inter avrebbe un margine di manovra leggermente più ampio. Oltre al danese, l'altro nome spendibile in uscita resta quello di Andrea Pinamonti, anche se in tal senso è da registrare il veto di Antonio Conte nonostante il pressing del Benevento. La giornata di ieri è stata comunque caratterizzata da incontri e summit di mercato: in Viale della Liberazione si è visto prima l'entourage di Alessandro Bastoni (lo stesso di Eder) per portare avanti le discussioni sul rinnovo. Quindi l'agente di Sebastiano Esposito che in queste settimane salvo sorprese lascerà la SPAL per trovare una nuova sistemazione in Serie B.