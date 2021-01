tmw Inter, incontro interlocutorio con l'agente di Alessandro Bastoni per il rinnovo

Eppur qualcosa si muove. Senza particolari passi in avanti, ma in casa Inter proseguono i discorsi per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni. Da tempo le parti stanno discutendo del prolungamento del difensore classe '99, con prospettiva al 2025, e nel pomeriggio di oggi è da registrare la visita di Tinti, Montipò e Pari in Viale della Liberazione. Un summit puramente interlocutorio, con le parti che hanno deciso di aggiornarsi nuovamente nelle prossime settimane.

Oltre ai discorsi su Bastoni, possibile che sul piatto sia finito anche il nome di Eder, attaccante oggi allo Jiangsu Suning che potrebbe diventare un'idea last minute per i nerazzurri nelle ultime battute del mercato. Un mercato che comunque, giusto sottolinearlo, salvo sorprese non regalerà nomi di grido ad Antonio Conte.