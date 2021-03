L'Inter soffre ma porta a casa 3 punti e clean sheet. E Conte si gode il ritrovato +6

Un successo sofferto e forse anche per questo ancora più importante, quello dell’Inter sull’Atalanta nel posticipo della 26^ giornata di campionato. 1-0 il finale di San Siro, risultato maturato grazie alla rete a inizio ripresa di Milan Skriniar. Una vittoria che riporta i nerazzurri di Antonio Conte a +6 dal Milan secondo, anche se lo stesso tecnico non ha alcuna intenzione di allentare la presa, anzi. Nella sfida fra i due migliori attacchi del campionato, alla fine si esaltano le difese, con l’Inter che porta a casa il clean sheet numero 7 nelle ultime 9 partite.

Come detto è particolarmente soddisfatto Antonio Conte che nel post partita ha voluto sottolineare la bravura e l’applicazione dei suoi giocatori. Da Skriniar a Lautaro, l’allenatore dell’Inter ha una parola buona per tutti, seconde linee comprese. Un buon umore aiutato anche dalla classifica, con Conte che non vede una concorrente più avanti delle altre (o almeno non si sbilancia) ma che intanto fa fuori proprio l’Atalanta: “Per me era una candidata allo Scudetto e ora siamo a +13”.