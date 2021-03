L'Italia scaccia le paure e va ai quarti dell'Europeo U21. Oggi il nome dell'avversaria

vedi letture

4-0 alla Slovenia e pass per i quarti dell'Europeo Under 21 staccato. L'Italia di Paolo Nicolato ha spazzato le critiche e le paure con un poker nell'ultima giornata della fase a gironi e a giugno si giocherà i quarti di finale della competizione. Nel primo tempo i gol di Maggiore, Raspadori e Cutrone hanno spianato la strada degli azzurrini verso la qualificazione, prima che lo stesso attaccante si facesse ipnotizzare dagli undici metri fallendo un calcio di rigore, dopo aver trasformato il primo, a pochi secondi dall'intervallo.

Nella ripresa però, l'ex Milan e Fiorentina si è subito riscattato, con la rete più bella della serata: destro da fuori area sotto l'incrocio dei pali e poker servito. Unico neo della prestazione dell'Italia di Nicolato il doppio cartellino giallo per Riccardo Marchizza, che non sarà dunque a disposizione ai quarti di finale. Quinto cartellino rosso in tre partite per gli azzurrini, che nella prima gara della fase a eliminazione diretta dovranno fare a meno anche di Frabotta, ammonito nel finale e dunque squalificato.

Domani gli azzurrini conosceranno la propria avversaria, che sarà la prima classificata del gruppo D, visto che la nostra Nazionale ha chiuso al secondo posto alle spalle della Spagna. Al momento il Portogallo guida quel girone, con 6 punti fatti un due partite, seguito da Croazia e Svizzera a quota 3. Proprio gli elvetici saranno gli avversari dei lusitani e in caso di vittoria rotonda potrebbero anche scalzarli dalla prima posizione.

Gruppo D

Portogallo 6

Croazia 3

Svizzera 3

Inghilterra 0

Domani alle ore 18

Svizzera-Portogallo

Croazia-Inghilterra