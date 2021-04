La 10^ meraviglia nerazzurra vale il +11 in classifica. E Conte si gode la sua Inter

vedi letture

INTER-SASSUOLO 2-1 (10' Lukaku, 67' Lautaro Martinez, 85' Traore)

L'Inter liquida anche il Sassuolo con un risicato 2-1. Tanto basta per mettere insieme la vittoria numero 10 nelle prime 10 giornate del girone di ritorno e per allungare ulteriormente in classifica, col Milan secondo che ora dista 11 punti. Nel post partita però Antonio Conte ha voluto sottolineare una volta di più i 12 punti di vantaggio sulla Juventus, non nascondendo una certa soddisfazione.

Una partita, quella col Sassuolo, vinta grazie alle reti di Lukaku e Lautaro ma pure col contributo di tutta la squadra nerazzurra. E pure delle idee di Conte: i neroverdi hanno tenuto in mano il pallino del gioco dall'inizio alla fine, come dimostra lo striminzito 32% di possesso palla. Ma alla fine del match lo stesso Conte ha voluto ripetere una volta di più come nella sua mente conti solo la vittoria, con l'estetica che torna utile solo per una battuta in merito. E alla fine dei conti ha ragione lui, visto che la sua Inter non conosce sconfitta e veleggia tranquilla verso l'agognato Scudetto.