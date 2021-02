La Fiorentina non può nulla contro l'Inter. Ma intanto sono partiti i lavori per il Viola Park

La Fiorentina non riesce a ripetere l'impresa dello Stadium contro la Juve e sbatte sulla forza dell'Inter. Lo 0-2 maturato al Franchi è un risultato giusto, per i valori visti in campo. E infatti a fine gara lo stesso tecnico Cesare Prandelli ha ammesso la superiorità degli avversari, pur portandosi a casa la buona reazione dopo l'iniziale svantaggio arrivato col gol di Barella. Le note positive, oltre alla seconda metà del primo tempo, sono tutte nell'esordio dei nuovi Kokorin e Malcuit, due giocatori che potranno dare una mano e soluzioni diverse in questa seconda parte di stagione.

Parallelamente, la Fiorentina ha fatto un altro importante passo verso il futuro. Perchè a Pontassieve è stato aperto ufficialmente il cantiere che dovrà dare vita al Viola Park, nuovo ed avveniristico centro sportivo del club voluto fortemente da Rocco Commisso. Emozionato, il presidente viola ha parlato alla città e fatto capire che entro 18 mesi la nuova casa della Fiorentina potrà finalmente essere realtà.