La Fiorentina perde ancora nel finale. Prandelli trova attenuanti, la società valuta il ritiro

La Fiorentina non riesce proprio a raddrizzare la barra ed uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. Anche contro la Roma, nonostante una discreta prestazione, la squadra di Prandelli porta a casa zero punti dopo il ko di Udine. 1-2 il finale in favore della Roma, risultato maturato grazie alle reti di Spinazzola, uno per porta, e al gol finale di Diawara. La classifica continua ad essere precaria, soprattutto per via del secondo successo consecutivo del Cagliari che porta il margine salvezza dei viola a soli 5 punti (sul Torino che però ha due gare da recuperare).

Nel post di una partita che ha vissuto un sussulto emozionale al 13' per il ricordo doveroso di Davide Astori, il tecnico Cesare Prandelli si è comunque detto soddisfatto della prestazione dei suoi, dando attenuanti legate agli infortuni nell'arco del match, su tutti Castrovilli, Igor e Pulgar. La società intanto sta valutando possibili contromisure, che tradotto significherebbe ritiro forzato in vista della sfida salvezza col Parma.