Cosa non va nella Fiorentina? Prandelli: "Oggi gara gagliarda. Ma non ci sta girando bene"

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, dopo il ko contro la Roma, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport la prova dei suoi: "Ancora un gol preso per un millimetro, è il terzo. Abbiamo fatto una partita gagliarda, vera, che non meritavamo di perdere. La Roma è squadra ricca di talento e qualità, negli ultimi minuti devi avere più attenzione e più determinazione in area di rigore. E' la terza partita che non meritavamo di perdere. Non piangiamoci addosso, dobbiamo pensare ai prossimi due scontri diretti. Questo è il nostro campionato. Purtroppo le cose si accavallano: Igor e Castrovilli si sono fatti male, Pulgar mi ha chiesto il cambio... Non ci sta girando tanto bene".

