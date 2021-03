La Roma espugna Firenze, 2-1 il finale. Fa tutto Spinazzola, poi la risolve Diawara

Fondamentale successo della Roma sulla Fiorentina, dopo una partita soffertissima che termina 2-1 per i giallorossi. Leonardo Spinazzola prima segna nella porta di Dragowski l'1-0, poi è protagonista dell'1-1 viola con un autogol clamoroso. Di Amadou Diawara la rete del definitivo 1-2 con cui la Roma torna al successo.

MEGLIO LA FIORENTINA, NEL RICORDO DI ASTORI - Partita che inizia con buoni ritmi, anche se le occasioni latitano. Al 13' pallone in fallo laterale, gioco fermo e applausi commossi verso la foto sul tabellone che ricorda Davide Astori, ex di entrambe le squadre. Al 28' Vlahovic calcia su invito di Ribery, migliore in campo del primo tempo, ma Pau Lopez controlla. Lo spagnolo si fa valere anche al 36', quando esce con i tempi giusti e ferma un bel contropiede gigliato. L'ultimo squillo è di Pellegrini con un tiro da lontano, ma Dragowski para.

SPINAZZOLA FA... - In apertura di secondo tempo arriva subito il vantaggio della Roma. Minuto 49, Spinazzola lascia la fascia sinistra per avventurarsi nel cuore dell'area di rigore dove riceve il lancio di Mancini e con una grandissima girata di destro trova il vantaggio. Un vantaggio che sembra lanciare la squadra di Fonseca che però nel momento migliore si scopre e presta il fianco al contropiede viola.

... E SPINAZZOLA DISFA' - Minuto 60', Ribery guida il contropiede veloce e allarga per Biraghi che crossa nel mezzo e trova la clamorosa deviazione nella propria porta proprio di Leonardo Spinazzola che porta così il risultato sull'1-1. Il gol del pareggio ridà forza ed energie alla squadra di Prandelli, le squadre si allungano e lo spettacolo ne trae beneficio.

GARA DIVERTENTE NELLA FASE FINALE, DIAWARA LA RISOLVE - La Fiorentina ci crede e si divora il vantaggio con Ribery che calcia male dopo l'ennesimo contropiede. La Roma continua a pungere con la costruzione dal basso e i lanci profondi, ma Mayoral si fa ipnotizzare da Dragowski e spreca nell'uno contro uno. Vlahovic dopo una gara di lotta e sbracciate si fa vedere con un bel tiro al volo su cui Pau Lopez è reattivo, la Roma prova a vincerla con tutte le risorse a disposizione. E infatti al 90' ecco la svolta: Amadou Diawara apre per Karsdorp e si butta dentro a ricevere il cross basso che trasforma nella rete del definitivo 2-1 per i suoi. L'arbitro Calvarese inizialmente annulla per fuorigioco di Karsdorp salvo poi essere corretto dal VAR che certifica il vantaggio ed il successo finale giallorosso.