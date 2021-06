La Lazio spinge per Sarri, il Bologna conferma Mihajlovic. La situazione delle panchine in Serie A

In Serie A ci sono ancora tante squadre che devono definire la situazione panchina in vista del prossimo anno. La situazione più calda e su cui c'è più attenzione, in attesa dell'annuncio dell'ufficialità di Inzaghi all'Inter, è quella riguardante la Lazio. Col nome di Maurizio Sarri che resta comunque caldissimo in tal senso, con nuovi contatti andati in scena nella giornata di ieri e con la fumata bianca che sembra davvero ad un passo. In casa Empoli il presidente Corsi ha ammesso come l'accordo col tecnico Dionisi non sia ancora stato trovato, con le parti che continuano a lavorare. Il Genoa non ha ancora sciolto le riserve, anche se tutto lascia pensare alla continuità con Davide Ballardini. Il Bologna invece ha confermato Sinisa Mihajlovic.

Le altre panchine incerte sono quella della Sampdoria, con Marco Giampaolo in vantaggio su D'Aversa, Gotti e proprio Dionisi e quella del Sassuolo, con Andrea Pirlo in corsa anche qua con Dionisi, Giampaolo e pure Vincenzo Italiano dello Spezia. Il quale, tuttavia, dopo gli incontri delle ultime ore sembra più vicino alla permanenza in Liguria. In casa Venezia c'è fiducia sul proseguimento del matrimonio con Zanetti, mentre il Verona (con Di Francesco e Tudor, fra gli altri, in corsa) e l'Udinese non hanno ancora sciolto le riserve.