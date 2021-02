La Roma mette un piede agli ottavi. Ma in vista del Benevento è piena emergenza difensiva

vedi letture

Una Roma bella e concreta, quella che ha trovato un importantissimo successo nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League sul campo del Braga. 0-2 il risultato finale in favore dei giallorossi che così possono guardare con grande ottimismo alla partita di ritorno all'Olimpico. Le buone notizie arrivano soprattutto da Dzeko e Mayoral, entrambi a segno nella trasferta lusitana con un gol in apertura e uno in chiusura di match. Il tecnico Paulo Fonseca alla fine del match si è detto felice e soddisfatto soprattutto per lo spirito messo in campo dai suoi, ma pure preoccupato per i tanti infortuni soprattutto nel reparto difensivo.

Con Smalling e Kumbulla ai box e Fazio-Juan Jesus fuori lista, al centro della difesa con Ibanez e Mancini si era piazzato Cristante. Ma la partita del numero 4 è durata solo 7 minuti prima che la lombalgia lo costringesse al cambio. Nella ripresa, poi, fuori anche Ibanez per un risentimento al flessore e Mancini che chiude il match come unico difensore di ruolo fra campo e panchina. Tornando alle note positive, da sottolineare il secondo esordio giallorosso di Stephan El Shaarawy dopo il suo ritorno a Trigoria nel mercato di gennaio. Chiusura con Dzeko: dopo lo screzio con Fonseca il bosniaco ha perso la fascia da capitano. Che è idealmente passata a Pellegrini, mentre ieri sera era inizialmente sul braccio di Cristante. Poi, dopo l'uscita dal campo, il testimone è stato raccolto da Gianluca Mancini.

VIDEO - Braga-Roma 0-2, a segno Dzeko e Borja Mayoral: gol e highlights della gara