La Samp fa la voce grossa con gli ex Keita e Candreva. Quagliarella resta in panchina fino al 90'

Una Sampdoria cinica, concreta, equilibrata, quella che ha battuto l'Inter 2-1. Un successo blucerchiato che è maturato soprattutto grazie ai due grandi ex di giornata, ovvero Antonio Candreva e Keita Balde, autori dei due gol che hanno deciso il risultato. E a fine partita, inevitabile, il tecnico Claudio Ranieri si è complimentato con i suoi giocatori per la prestazione e la prova offerta nell'acquitrino di Marassi.

Oltre a Keita e Candreva, da sottolineare le prestazioni di Audero, bravo nel parare il rigore di Sanchez, e Darmsgaard, vera e propria forza della natura nell'azione che ha portato al raddoppio doriano. Chiosa finale su Quagliarella, rimasto tutta la partita in panchina. Ma per Ranieri, dietro l'esclusione, non ci sono motivazioni di mercato.