La SPAL elimina il Sassuolo e si conquista la Juve: unica squadra di B ai quarti di Coppa Italia

vedi letture

Continua la maledizione degli ottavi di finale di Coppa Italia per il Sassuolo, che contro la SPAL al Mapei è stato eliminato per la quinta volta in altrettante partecipazioni a questa competizione. Dopo un primo tempo dominato, almeno territorialmente, dai neroverdi con un palo di Djuricic e una grande parata di Berisha su Raspadori (Leggi qui le pagelle del Sassuolo di TMW!), la gara è completamente cambiata al 2' della ripresa: entrata in ritardo dello stesso Djuricic su Sernicola ed espulsione diretta ravvisata dal direttore di gara con l'intervento del VAR. L'inizio della fine per il Sassuolo, l'inizio della festa per la SPAL.

Se al 49' ci ha pensato infatti un tap-in sotto porta di Missiroli a portare in vantaggio i biancazzurri per il più classico dei gol dell'ex contro un Sassuolo ancora tramortito dall'inferiorità numerica, al 58' è stato invece Dickmann a chiudere anzitempo il match ancor prima dell'ora di gioco con un perfetto inserimento su cross dalla sinistra di D'Alessandro (Leggi qui le pagelle della SPAL di TMW!).

Gara totalmente condizionata dal tanto discusso cartellino rosso sventolato a inizio ripresa, ma la formazione del maestro Marino contro quella dell'allievo De Zerbi è stata senza alcun dubbio brava a interpretare la sfida proprio nel modo in cui l'aveva preparata in questi giorni: soffrendo nel primo tempo, approfittando dell'episodio a favore nel secondo. Il prossimo avversario della Juventus non sarà quindi il Sassuolo, bensì la SPAL, l'unica squadra di Serie B a conquistare i quarti di finale in quest'edizione della Coppa Italia.