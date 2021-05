Lo Spezia festeggia la salvezza. I Platek brindano orgogliosi, Italiano rimanda il futuro

vedi letture

Un'impresa, non un miracolo. Con queste parole il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha commentato la salvezza della società ligure arrivata grazie al successo per 4-1 contro il Torino. Una vittoria arrivata grazie alla doppietta di Nzola e alle giocate di Saponara, così come alle idee tattiche del tecnico Vincenzo Italiano. Che nel post partita ha anche commentato le voci di mercato sul suo futuro, col Sassuolo in forte pressing per il dopo De Zerbi.

Le ore successive al fischio finale sono state ovviamente dedicate alla festa. Lo stesso allenatore è uscito per esultare insieme ai tifosi che acclamavano il suo nome, mentre il vicepresidente Philip Platek si è detto orgoglioso del risultato, meritato, dei suoi giocatori. Il tutto salutato con una maglietta stampata ad hoc e con una birra Moretti in mano.