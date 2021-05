tmw Maglia della festa e Moretti in mano, Philip Platek: "Orgoglioso dello Spezia"

C'è grande gioia nella nuova dirigenza dello Spezia per la salvezza raggiunta grazie al successo sul Torino. Philip Platek , vicepresidente del club e fratello del proprietario Robert, ha così parlato al termine del match ai media presenti, fra cui TMW : "Siamo molto orgogliosi della squadra. Hanno lavorato duro tutta la stagione e meritato la Serie A. Forza Spezia. Piani per il futuro? Serie A il prossimo anno, poi quello dopo e quello dopo ancora...".

