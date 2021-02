Lukaku straripante, Eriksen direttore d'orchestra. Inter, 3-1 alla Lazio e primo posto

Con il successo ottenuto questa sera contro la Lazio l'Inter di Antonio Conte ha superato i cugini rossoneri in vetta alla classifica di Serie A. "Essere prima era un obiettivo che inseguivamo da un po’ di tempo. Lo abbiamo fatto oggi dopo una partita giocata contro un’ottima squadra a cui faccio i complimenti: sono tosti, quadrati, con grandi qualità. Veniva da sei vittorie, questo dimostra la nostra forza mentale. Sono molto contento per i ragazzi, ora per noi deve essere un punto di partenza e non di arrivo. La prossima è contro il Milan, il derby, arrivarci davanti è molto meglio ma sarà una partita bella, fra squadre forti, con ambizioni", ha detto Conte nel post-partita.

Complimenti per tutti, anche per Eriksen che finalmente inizia a capire cosa l'Inter vuole da lui. Il danese è stato tra i migliori in campo, anche se il man of the match è stato senza dubbio Romelu Lukaku, autore di due gol e un assist.