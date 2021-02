Le pagelle dell'Inter - Lukaku è l'incredibile Hulk, Eriksen è poesia. E la difesa un muro

Risultato finale: Inter-Lazio 3-1

Handanovic 6 - L'Inter va in vetta nella notte delle sue 500 presenze in Serie A. Notte da incorniciare per il numero uno sloveno, che non ha colpe sul gol subito.

Skriniar 6.5 - Conferma l'ottimo momento di forma, concentrato e cattivo. Non concede spazi.

De Vrij 6.5 - L'avversario è di quelli difficili e lui lo neutralizza senza grosse difficoltà. Altra prestazione da mettere in vetrina.

Bastoni 6.5 - Difende con ordine, partecipa all'azione che si conclude col fallo in area di Hoedt su Lautaro. Cresce partita dopo partita, ormai è un pilastro di questa Inter.

Hakimi 5.5 - Al 58esimo ha sul destro il colpo del ko ma non trova il gol e la Lazio, pochi istanti dopo, rientra in partita. Per sua fortuna, stasera Lukaku era in serata di grazia. Dal 91esimo Darmian s.v.

Barella 6 - L'uomo simbolo di questa Inter capolista stanotte non è stato tra i protagonisti della vittoria contro la Lazio. L'Inter ha costruito soprattutto sulla corsia opposta, con la corsia Barella-Hakimi stranamente fuori dal vivo del gioco.

Brozovic 6.5 - Decide di seguire Eriksen per la costruzione nella manovra e non sbaglia. Si muove all'ombra del danese, dando anche un aiuto fondamentale quando la Lazio riparte in transizione. Il gol del 3-1 è anche merito suo, è lui a strappare il pallone a Immobile e a innescare Lukaku.

Eriksen 7 - Stasera un leader dell'Inter, prestazione convincente senza sé e senza ma. Ha costretto Milinkovic a una partita difensiva, ha dettato i tempi di gioco e innescato le azioni più pericolose. Dal 71esimo Gagliardini 6 - Buon ingresso, dà un aiuto in fase difensiva.

Perisic 6.5 - Viene preferito a Young e la scelta viene premiata. Ottima l'intesa con Eriksen, si fa trovare sempre pronto a ricevere il pallone nella trequarti avversaria. Dal 91esimo D'Ambrosio s.v.

Lautaro Martínez 7 - Decisivo. Perché il rigore che conquista al 20esimo poi trasformato dall'Inter permette ai nerazzurri di giocare la partita a loro più congeniale. Poi nella ripresa firma il gol del definitivo 3-1. Dal 78esimo Sanchez s.v.

Lukaku 9 - Trecento gol in carriera a soli 27 anni, numeri degni dei più grandi numeri 9 della storia del calcio. Una risposta alle ultime prestazioni opache, una doppietta per lanciare l'Inter in vetta alla classifica dopo 22 giornate. La giocata più bella è però l'assist per Lautaro per il gol del definitivo 3-1. Dal 91esimo Pinamonti s.v.

Antonio Conte 8 - Se l'Inter stasera è volata in vetta alla classifica il merito è suo. Ha indovinato l'undici iniziale, ha voluto dare fiducia a Eriksen e il danese l'ha ripagato con una prestazione eccellente. E poi la difesa: stasera Handanovic ha subito gol, ma ormai da tanto tempo da un senso di sicurezza che arriva solo dalle squadre migliori, che puntano senza sé e senza ma a vincere lo Scudetto.