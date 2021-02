Serie A, la classifica aggiornata: Inter nuova capolista, nerazzurri primi a +1 sul Milan

La Serie A ha una nuova capolista. Dopo lo stop di ieri da parte del Milan, l’Inter non fallisce l’occasione e in casa piega la Lazio, superando in classifica proprio i rossoneri e impadronendosi del primo posto. I nerazzurri salgono ora a quota 50, +1 sul Milan, +7 sulla Lazio e +8 sulla Juventus. La Lazio resta attualmente a 10 punti dai nerazzurri, 40 come Napoli e Atalanta. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Juventus 42*

Napoli 40*

Lazio 40

Atalanta 40

Sassuolo 34

Verona 30*

Sampdoria 30

Genoa 25

Bologna 24

Spezia 24

Udinese 24

Benevento 24

Fiorentina 22

Torino 17

Cagliari 15

Parma 13*

Crotone 12

* Una partita in meno