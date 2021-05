Oaktree investe 275 milioni nell'Inter. Chi è il fondo e cosa cambierà per il club

Importante novità per l'Inter che tramite una nota Ansa annuncia che "A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata oggi un'operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management. Con questo finanziamento, l'azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l'obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid".

CHI E' OAKTREE Fondato nel 1995, il fondo è quotato alla Borsa di New York e gestisce capitali per un valore complessivo di circa 122 miliardi di euro. In Italia per circa 7 miliardi di euro. Sedi in 16 città nel mondo, in Italia ha recentemente effettuato un maxi investimento di circa 1 miliardo nel settore dell'hotelerie. il suo ingresso nel mondo del calcio, tra l’altro, non è una novità: nel 2020 insieme al produttore audiovisivo Pierre-Antoine Capton ha acquisito il 100% delle azioni dei francesi del Caen, mentre Steven Kaplan, uno dei co-fondatori, è co-proprietario dello Swansea (insieme a Jason Levien, ex socio di Thohir di tempi del Dc United) oltre ad azionista di minoranza dei Memphis Grizzlies di Nba. Tra gli altri investimenti in Italia, Oaktree è presente nell’azionariato di MBE Worldwide (Mail Boxes Etc), Costa Edutainment (la società che gestisce, tra gli altri, l’Acquario di Genova), Conpibel (in amministrazione controllata), Stand By Me (casa di produzione di Simonetta Ercolani, ideatrice della trasmissione Sfide) e Banca Progetto (controllata da Oaktree Capital dal 2015, quando portava ancora il nome di Banca Lecchese).

LIONROCK RESTA Negli scorsi giorni è uscita, su Il Sole 24 Ore, la notizia che uno dei punti chiave della trattativa era quello relativo a due consiglieri indipendenti che dovrebbero entrare in consiglio di amministrazione una volta firmato l’accordo. Il fondo californiano ha già pronta una lista di 4-5, tra i quali figurerebbe anche Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit, da sempre tifoso interista. Spiegano i colleghi di Repubblica che a quanto si apprende, il finanziamento di Oaktree viene erogato alla controllata lussemburghese di Suning che detiene il 68 per cento delle azioni dell'Inter. Lion Rock resta titolare del 31 per cento. Fra tre anni, se la famiglia Zhang non sarà riuscita a estinguere il debito, Oaktree diventerà l’azionista di maggioranza. Tom Pitts, rappresentante di Lion Rock, lascerà il Cda dell’Inter per fare posto ai manager di Oaktree che intendono completare la prima fase di assestamento entro la metà di giugno.

STIPENDI E TAGLIO COSTI Il Sole 24 Ore, in merito a quello che è stato l'accordo tra Inter e Oaktree sul finanziamento da 275 milioni di euro, parla anche delle strategie future. L’Inter in attesa che ripartano i ricavi dovrà lavorare come tutti i top club (e non solo) ad abbassare il costo dell’organico che attualmente vale tra ingaggi (195 milioni) e ammortamenti (130 milioni) 325 milioni. L’obiettivo della dirigenza è quello ci tagliare questi costi tra il 15 e il 20%. Il prossimo calciomercato che sarà condotto guardando all’equilibrio tra entrate e uscite servirà anche a questo insieme ad ulteriori accordi individuali con i tesserati. Capitolo emolumenti: il club ha già pagato gli stipendi di gennaio e febbraio 2021. Dovrà pagare entro giugno quella di marzo secondo la nuova scadenza fissata dalla Figc. Nei prossimi giorni saranno versati gli stipendi di novembre e dicembre 2020 rimandati a maggio con un accordo con i calciatori. Parliamo di circa 30 milioni al lordo delle imposte.