Pirlo crede alla Champions, anche per riscrivere il futuro. Ma le ombre di Allegri e Zidane restano

Una delle conferenze stampa più attese della stagione, quella di cui è stato protagonista ieri Andrea Pirlo. Per l'importanza fondamentale della sfida di oggi col Sassuolo, certo. Ma anche e soprattutto per l'occasione di parlare del futuro e di tutta l'attualità di casa bianconera. Per il momento il tecnico resta saldo sulla panchina nonostante il ko pesantissimo contro il Milan, ma la sensazione diffusa è che il prossimo anno non sarà più lui l'allenatore della Juventus. Con Allegri e Zidane che restano i primissimi candidati.

La conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo, CLICCA QUI

"Non voglio vedere rassegnazione, siamo ad un punto dal 4° posto", ha esordito il tecnico bianconero. Appellandosi poi all'imponderabilità del calcio e al suo passato da giocatore, con la finale Champions di Istanbul persa dopo esser stato avanti 3-0 all'intervallo. Insomma, Andrea Pirlo crede ancora (giustamente) alla qualificazione in Champions League. Una qualificazione che, oltre alla finale di Coppa Italia, potrebbe in qualche modo cambiare anche il suo futuro. Il prossimo step sarà come detto la gara di oggi col Sassuolo, una partita in cui Pirlo spera di avere a disposizione e di rivedere anche la miglior versione di Cristiano Ronaldo.