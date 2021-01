Pirlo e la Juventus in cerca di riscatto alla prima dell'anno. Caso Rabiot, il francese è squalificato?

La Juventus di Andrea Pirlo è pronta a lasciarsi alle spalle un 2020 chiuso con la brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Il calendario questa serà accosterà i bianconeri all'Udinese, una sfida che lo stesso allenatore vede come possibilità per iniziare al meglio il 2021 e per ripartire dopo il primo ko in campionato della stagione. "Dopo la Fiorentina abbiamo fatto riunione produttiva, anche sugli obiettivi futuri", ha confessato Pirlo nell'intervista a JTV alla vigilia. E proprio in quel frangente ha dato anche alcune notizie riguardanti quei giocatori che hanno chiuso il 2020 ai box: Arthur sta bene e può giocare, Demiral ha superato i problemi fisici e Chiellini si allena in gruppo già da qualche giorno. Insomma, gruppo al completo o quasi, per la prima del 2021.

Rabiot out? Chi rischia di restare fuori, e probabilmente sarà così, è Adrien Rabiot. Il francese è al centro di un complicato caso legislativo riguardante una squalifica e la Juventus, per non prestare il fianco a possibili ricorsi dell'Udinese e ad interpretazioni fin qui poco chiare in merito, potrebbe decidere di tenerlo fuori come già fatto contro la Fiorentina (CLICCA QUI per la ricostruzione completa della vicenda).