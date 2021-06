Porte girevoli in casa Inter: Joao Mario via, Lukaku resta. Contatto Royal

Porte girevoli in sede Inter. I nerazzurri, sempre alle prese con la cessione di Achraf Hakimi (testa a testa fra Chelsea e PSG, con una richiesta da 80 milioni di euro senza contropartite), lavorano anche per il sostituto del marocchino: nel mirino c’è Emerson Royal, laterale di proprietà del Barcellona per il quale si registra un primo incontro conoscitivo con i suoi agenti. Avvistato in viale della Liberazione anche Federico Pastorello, agente di Lukaku del quale assicura la permanenza, ma soprattutto di Joao Mario per cui si avvicina la cessione definitiva allo Sporting CP, dove ha già giocato nella stagione appena conclusa.