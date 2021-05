Questa Sampdoria è tutta Ranieri, questa Roma è troppo poco: zero reazione post-Manchester

Se qualcuno in casa Roma sperava di poter superare la delusione dopo l'andata delle semifinali d'Europa League col campionato, quella Serie A in cui però i giallorossi hanno incespicato e non poco nelle ultime settimane, non aveva fatto i conti con la Sampdoria, ad immagine e somiglianza di Claudio Ranieri. Non scherzava l'allenatore blucerchiato quando parlava di obiettivo 52 punti, e l'ha ribadito anche dopo il successo sulla sua squadra del cuore, piegata dalle difficoltà della partita, tra cui alcune auto-indotte come in occasione del calcio di rigore sbagliato da Dzeko. Se da una parte ecco allora l'eccezionale coralità dell'armata blucerchiata, dall'altra i clamorosi errori dei singoli che spiegano meglio di mille parole quanti problemi stia vivendo in questo periodo il gruppo di Fonseca.