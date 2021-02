Roma riabbraccia Zaniolo: il talento può tornare ad allenarsi. Riprende la corsa verso il rientro

Nicolò Zaniolo è tornato. Non in campo: per quello servirà ancora un po’ di tempo. Ma il talento della Roma, dopo la notizia della negatività annunciata nella tarda serata di lunedì, si è rivisto in giro per la Capitale. A Villa Stuart, per la precisione, ove ha sostenuto le visite di idoneità: da mercoledì, infatti, il fantasista tornerà a Trigoria ad allenarsi. Dopo due KO che lui stesso definisce vere “mazzate” ma con l’intenzione di mettercela tutta e un obiettivo chiaro: l’Europeo 2021, da vincere. Anche per dimostrare di essere un calciatore affermato. Riprende ora il percorso per tornare in campo, dove ha già dimostrato di essere tra i più fulgidi talenti della sua generazione: ci sono ancora tanti passi da fare, ma la luce in fondo al tunnel è sempre più vicina.