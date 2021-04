Roma sfortunata, ma è un altro naufragio a Manchester: un 6-2 da incubo per Fonseca

La sfortuna ci vede giallorosso, ma la Roma ci ha messo del suo. Ancora una volta, l’Old Trafford diventa un Teatro dei Sogni solo per il Manchester United, mentre ai capitolini restano gli incubi. Quelli del 7-1 e ora anche del 6-2: il risultato è pesantissimo, pregiudica a Paulo Fonseca, che se ne assume la piena responsabilità, e ai suoi ragazzi l’accesso alla finale di Europa League. Che non fosse serata si era capito sin dall’inizio: ben tre infortuni nel primo tempo, pur giocato molto bene da Lorenzo Pellegrini (il migliore della Roma) e compagnia. Poi, l’iceberg Bruno Fernandes (MVP della gara) e in generale dei Red Devils: la Roma affonda nella ripresa, il tabellone va arrotondandosi di minuto in minuto. E Ole Gunnar Solskjaer, decisamente soddisfatto dopo il novantesimo, si ricorderà della Roma. Col sorriso sulle labbra.