Roma, Fonseca sconsolato: "Nel primo tempo è successo di tutto. Ora sono preoccupato"

Paulo Fonseca, analizza il ko dell'Old Trafford ai microfoni di RomaTv. Palpabile lo sconforto del mister lusitano: “Spiegare cosa è successo è difficile. È successo di tutto, non ho avuto la possibilità di cambiare, abbiamo perso giocatori importanti, il rigore loro che non c’era, lo ha confermato anche Solskjaer. Non abbiamo avuto forza mentale e fisica per rientrare in partita. Il ritorno? Ora sono preoccupato, abbiamo tanti problemi. Diawara e Smalling hanno finito la partita con alcune difficoltà”.

L’atteggiamento del primo tempo l'ha soddisfatta?

“Il primo tempo ha dimostrato che vogliamo giocare, lo abbiamo fatto e abbiamo fatto due gol. Nel secondo tempo però dopo il terzo gol non abbiamo reagito”.