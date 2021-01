Samp poco incisiva e sconfitta dalla Juventus. Ranieri si complimenta con Ferrero per il mercato

vedi letture

Claudio Ranieri si aspettava una partita diversa, dalla sua Sampdoria contro la Juventus. E invece lo 0-2 finale in favore dei bianconeri lascia ben poco a cui aggrapparsi, come testimoniano anche le parole dell'allenatore romano nel post partita. A deludere non è stata tanto la linea difensiva, con diversi interpreti al di sopra della sufficienza. Quanto piuttosto il reparto offensivo, inizialmente schierato con la coppia Quagliarella-Keita. E proprio il nome del capitano, che oggi compie 38 anni, è stato al centro dei ragionamenti nel prepartita col ds Carlo Osti: "Non immagino un futuro di Quagliarella senza la maglia della Samp sulle spalle", ha confessato il dirigente blucerchiato.

Chiosa finale sul mercato, col tecnico Ranieri che nel post gara ha confermato la chiusura delle operazioni: "Non mi aspetto altro, Ferrero ha fatto un'ottima squadra", il pensiero dell'allenatore.