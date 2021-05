Sampdoria, missione compiuta: raggiunta quota 52 punti. Da domani si pensa al post-Ranieri

Missione compiuta per la Sampdoria. La formazione blucerchiata ha superato 3-0 il Parma al “Ferraris” e riesce a centrare il traguardo dei 52 punti fissato da Claudio Ranieri. L’ultimo match stagionale è stato aperto da Fabio Quagliarella, abile a raccogliere in area di rigore un suggerimento di Candreva mentre sul finire della prima frazione di gara Colley ha realizzato il raddoppio. Nella ripresa è arrivato anche il sigillo di Gabbiadini che con il destro, piede non suo, ha trafitto Sepe. Ultima partita anche per il tecnico romano che saluta nel migliore dei modi la città della Lanterna con un nono posto arrivato al termine di un campionato dove la sua squadra non ha mai rischiato seriamente. Da domani si dovrà programmare il futuro: a partire dalle situazioni di Osti e Pecini passando per il capitano Fabio Quagliarella, tutti in scadenza di contratto.