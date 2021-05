Saponara regala allo Spezia un punto d'oro. Ma la strada verso la salvezza è ancora lunga

vedi letture

Un piccolo passo, quasi impercettibile, ma non per questo di minore importanza. Lo Spezia evita la sconfitta in casa del Verona grazie a un gol nel finale di Riccardo Saponara e ottiene un pari che porta a trentaquattro il bottino di punti in Serie A.

Una rimonta che reca il marchio indelebile di Vincenzo Italiano. I correttivi in corso d'opera del tecnico siciliano - che in maglia Hellas, da calciatore, vanta più di duecento presenze - hanno consentito agli Aquilotti di raddrizzare un match che pareva stesse volgendo al peggio.

La salita è ancora lunga, impervia, scoscesa. Ma giunti a questo punto non resta che provarci con tutte le energie residue, per ricacciare ogni rimpianto. Lo sa bene proprio Italiano, che nel dopo-gara ha ammesso con limpidezza: "Abbiamo questo piccolo vantaggio, cercheremo di tenercelo stretto, anche se tutte le partite che affronteremo saranno molto complicate".