Sassuolo, cinque turni senza vittorie. Passa lo Spezia in rimonta e l'Europa si allontana

Doveva essere la gara del ritorno alla vittoria e invece quella contro lo Spezia si è rivelata l’occasione per portare a cinque il numero di giornate di campionato senza i tre punti. Al Mapei Stadium, infatti, sono i liguri ad imporsi per 2-1. Decisive le reti di Erlic e Gyasi, entrambe arrivate sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a ribaltare l’iniziale vantaggio di Caputo. "Dà fastidio perdere una partita così perché abbiamo preso gol evitabili - ha detto nel dopopartita il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi -. Le occasioni le abbiamo sbagliate per colpa nostra, in due o 3 situazioni si poteva servire il compagno libero e non l'abbiamo fatto. Dobbiamo accettare le sconfitte e ripartire, è un periodo un po' così”.

Sconfitta, questa, che complica ulteriormente la corsa alle posizione europea della classifica. L’Atalanta oggi è a sei lunghezze di distanza. Tante.