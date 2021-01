Sassuolo, De Zerbi contro tutti: l'1-1 col Parma è la punta dell'iceberg di un periodo negativo

vedi letture

"Per noi è un punto importante, è bello quando una squadra gioca e va contro tutti, contro l'avversario e contro la sfortuna. Perché ci hanno annullato un gol, abbiamo preso un incrocio e subito una rete un po' strana. Abbiamo giocato anche contro il campo". Roberto De Zerbi non risparmia nessuno, anzi: il tecnico del Sassuolo è un fiume in piena al termine del match pareggiato contro il Parma: l'1-1 però non deve star stretto ai neroverdi, soprattutto in un periodo negativo in cui è difficile anche far gol. Non solo, l'allenatore bresciano deve anche ringraziare il suo pupillo: senza Djuricic il ko sarebbe stato inevitabile. Tre sconfitte, un pareggio e un solo successo nelle ultime cinque gare: la pressione elevata ha creato qualche problema a una squadra che ora deve assolutamente ripartire. Le qualità ci sono, bisogna soltanto tramutarle in punti: la sfida con la Lazio saprà davvero dire dove può arrivare la compagine emiliana, ma le scuse vanno lasciate da parte.