Shomurodov sulle orme di Piatek? L’ultima idea della Juve è in casa Genoa

Il casting della Juventus per il proprio attacco continua. Il borsino del mercato dei bianconeri si arricchisce di un nuovo protagonista: Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko del Genoa. Con i rossoblù, la Vecchia Signora sta valutando la possibilità di un prestito fino al termine della stagione. Una soluzione diversa sia da quella che porta a un usato sicuro d’esperienza (come Giroud, Pellé o Llorente), sia rispetto alla tortuosa strada verso Arek Milik, per il cui futuro il Napoli non sembra disposto a fare sconti, anche a costo di perderlo a parametro zero al termine della stagione. Un percorso, dal Genoa alla Juventus, che ricorda per certi aspetti quello fatto in passato da Piatek, esploso in rossoblù e poi andato (senza troppe fortune) al Milan. Ma non caratteristiche diverse: se il polacco aveva brillato soprattutto sotto rete, Shomurodov si è messo in mostra per la capacità di giocare a disposizione della squadra, in entrambe le fasi, con un solo gol all’attivo finora in campionato.