Skorupski para, ma l'attacco non segna. Il Bologna ci prova ma Mihajlovic esce sconfitto

vedi letture

Il Bologna esce sconfitto dall'Allianz Stadium ma Sinisa Mihajlovic è obiettivo nel giudizio: "La Juventus ha meritato". Nonostante le occasioni non siano mancate, infatti, i rossoblù devono più che altro ringraziare Skorupski che ha evitato un passivo ben più pesante grazie alle sua parate, alcune davvero strepitose. Qualche recriminazione, però, il tecnico rossoblù può farla. Il secondo gol della Juve con McKennie, di fatto, è arrivato forse nel miglior momento del Bologna, che poi non ha saputo reagire complice anche a un centrocampo poco incisivo.

Già, McKennie. Mihajlovic non ha mancato di sottolineare la prova dello statunitense che è stato una vera e propria spina nel fianco della sua difesa. Ma al di là di tutto, al Bologna è mancato l'uomo decisivo in zona gol. Barrow, schierato prima punta al posto di Palacio, "sta ancora studiando il ruolo". E contro la difesa della Juventus, storicamente la migliore della Serie A, non sempre ci si può affidare alla fortuna. Così, adesso, è già tempo di pensare alla prossima. Contro il Milan (per ora) capolista. Un altro esame importante che il Bologna non può però sbagliare.