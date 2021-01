Le pagelle del Bologna - Skorupski evita un passivo più pesante, centrocampo in difficoltà

vedi letture

JUVENTUS-BOLOGNA 2-0

Skorupski 7 - Se il Bologna rimane a lungo in partita è soprattutto merito del suo estremo difensore, due gol subiti ma davvero numerosi interventi salva risultato come su Ronaldo, Bernardeschi, McKennie, Morata e Rabiot.

De Silvestri 6 - Nulla da eccepire negativamente nella prestazione dell'ex Torino, si trova a fronteggiare un Bernardeschi che poche volte gli crea problemi. Qualche cavalcata interessante. (Dal 46' Soumaro 6 - Ordinaria amministrazione per lui nel secondo tempo).

Danilo 6 - Buon lavoro da parte del centrale brasiliano, si prende la briga di marcare da vicino Cristiano Ronaldo. Concede poco spazio al portoghese, mai veramente in difficoltà durante tutto il corso del match.

Tomiyasu 6 - Parte da centrale, finisce come terzino a destra. Due ruoli che svolge con buona diligenza tattica, un buona gara la sua senza mai andare in apnea.

Dijks 5 - Presta spesso il fianco a Cuadrado, specie nel primo tempo, quando il colombiano si rende spesso pericoloso. Il terzino del Bologna dimostra più di qualche difficoltà nel frenare l'esterno bianconero. (Dal 76' Palacio sv).

Svanberg 5,5 - Quello mediano è il reparto che soffre maggiormente specie nella prima frazione, come Schouten a volte sembra timido nel contrastare i portatori di palla della Juventus. (Dal 64' Dominguez 5,5 - Anche con il suo ingresso in campo la musica non cambia in mezzo al campo).

Schouten 5 - Parte bene ma si rende protagonista della deviazione, anche molto sfortunata, che permette alla Juventus di portarsi in vantaggio. Concede troppo spazio in marcatura agli avversari che provano spesso la conclusione dalla distanza.

Orsolini 6,5 - Dopo Skorupski, è lui il migliore in campo del Bologna. Prova sempre il guizzo per rendersi pericoloso, tiene sempre impegnato Danilo e chiama Szczesny a due belle parate. (Dal 76' Skov Olsen sv).

Soriano 6 - Nonostante la difficoltà della partita, la difficoltà degli avversari gioca sempre a testa alta. Serve due ottimi palloni ai compagni con il piede del trequartista, sfiora anche il gol in chiusura di prima frazione.

Vignato 5,5 - Si prende un brutto rischio in avvio con un intervento al limite in area di rigore su Cuadrado, salvato dal VAR e prova a sventagliare palloni per i compagni. Finisce la benzina però piuttosto presto. (Dal 46' Sansone 6 - Entra bene in partita con qualche spunto interessante).

Barrow 5 - Nei primi minuti della ripresa prova a scatenarsi dopo un primo tempo mediocre, soltanto dieci minuti del vero Barrow. Per il resto non riesce mai a rendersi pericoloso.