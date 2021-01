Bologna, Mihajlovic: "Vittoria della Juve meritata ma secondo gol nel nostro momento migliore"

Ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha analizzato la sconfitta di Torino contro la Juventus. "Nel primo tempo non ci abbiamo creduto abbastanza, nella ripresa abbiamo alzato i ritmi ma nel nostro momento migliore abbiamo preso gol. Vittoria della Juventus meritata, abbiamo fatto bene ma la prestazione è bella ma non balla. Siamo andati a prenderli alti, dopo il 2-0 ci siamo sfilacciati anche se forse poteva starci la seconda ammonizione per Arthur. Fino al 2-0 ci siamo resi pericolosi, come anche loro. Szczesny ha fatto due grandi parata, ci è mancata la scelta giusta in area di rigore. Non riusciamo a concretizzare da un po' di tempo".

Qualcosa manca in avanti?

"Bisogna vedere sempre, abbiamo giocatori tutti tecnici e veloci davanti. Molti di loro non hanno gol nel sangue ma con tanta qualità nel gioco. Io ormai sono sicuro di fare la partita ma dobbiamo fare il salto di qualità dal punto di vista mentale, essere più cattivi davanti alla porta così di sfruttare al meglio quello che creiamo".

Come giudica la prestazione di Barrow?

"Stiamo lavorando con lui. Per adesso non è una prima punta, ha fortuna di avere come compagno un grande attaccante come Palacio. Li facciamo lavorare sempre in coppia per apprendere, se a Barrow capita la palla gol lui segna".

Oggi Vignato pensava più a difendere che attaccare, meglio con Sansone?

"Ha ragione. Vignato si preoccupava molto di Cuadrado, bisogna anche capire perché è un ragazzino ancora".