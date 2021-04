Cosa serve alla Juventus per partire con l’atteggiamento giusto?

“Non siamo partiti con l’atteggiamento giusto”. Andrea Pirlo l’ha detto dopo la vittoria della sua Juventus sul Parma. Un bel risultato, alla fine. In una partita iniziata male. Non malissimo e neanche molto male. Ma pur sempre in svantaggio. Dietro la falsa partenza il tecnico bianconero ha individuato alcuni motivi: “Era prevedibile, dopo questi giorni e la sconfitta di Bergamo”. Da un’altra Juve sarebbe stato lecito attendersi una reazione, più che un avvio moscio. Avere l’atteggiamento giusto è in fin dei conti la principale prerogativa dei bianconeri. Fino alla fine e la vittoria unica cosa che conta. Il dato è che quella frase non è una novità. Tutt’altro: è anzi un motivo ricorrente, nell’analisi che Pirlo fa della sua squadra. La sua Signora non l’ha avuto molto spesso, l’atteggiamento giusto.

Cosa serve alla Juventus per partire con l’atteggiamento giusto? La Juve non l’ha avuto contro il Parma, ma neanche contro il Porto. Gli avvii in salita si sprecano, nella stagione dei bianconeri. Non che si voglia vedere tutto nero, quanto constatare che quella critica sia diventato un motivo particolarmente ricorrente nell’avventura di Pirlo da allenatore della Juventus. Non ha avuto l’atteggiamento giusto in più di un’occasione, e quasi mai per lo stesso motivo. Ieri sera non ha avuto l’atteggiamento giusto perché reduce dalle 72 ore più pazze della sua storia e forse anche di quella del calcio. Alle volte perché ha sottovalutato l’avversario e in altre occasioni perché distratta da altri impegni vicini. Sono tante e tutte diverse, le situazioni in cui la Juventus di Pirlo non ha avuto l’atteggiamento giusto. Così diverse l’una dall’altra che viene naturale chiedersi cosa serva a questa squadra per averlo.