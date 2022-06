Marotta, Zanetti, Correa: ecco la strategia Inter per fare cedere Dybala. Alle condizioni dell'Inter

La corsa a Paulo Dybala deve ancora iniziare. Perché per adesso di offerte ufficiali sul tavolo della Joya non ne sono arrivate ma i prossimi potrebbero essere determinanti. L'Inter resta avanti nella corsa, di fatto l'ad Giuseppe Marotta ha fatto ufficiosamente sapere al numero 10 in scadenza con la Juventus quale sarà la proposta dei nerazzurri. 6 milioni per quattro anni. Un lavoro ai fianchi da parte dell'ad dell'Inter nei confronti di giocatore ed entourage che però fino alle scorse giornate ha avuto l'input di continuare a scandagliare il mercato all'estero. Per Dybala finora si sono registrati dei timidi interessamenti ma nessuna offerta concreta: l'Atletico Madrid, il Newcastle, il Manchester United ma nessuno, finora, ha alzato il telefono o inviato una mail ufficiale coi dettagli di un potenziale contratto.

Così l'Inter, forte anche di queste certezze, ha cercato di mantenere sempre il pallino del gioco in mano. Con le parole di Giuseppe Marotta, con l'incontro con Javier Zanetti, con le dichiarazioni dei suoi connazionali, da Lautaro Martinez a Joaquin Correa. Un corteggiamento per far cedere Dybala alle condizioni messe sul tavolo dal primo minuto da Marotta. Andrà come vorrà il dirigente dell'Inter o dovrà aumentare la proposta, a livello economico, per far vacillare e poi cadere una volta per tutte la Joya? Sono i giorni decisivi. Ma la corsa deve ancora iniziare, con gli incontri ufficiali che devono sempre andare in scena.