Un talento al giorno, Pablo Páez Gavira: il prossimo de Jong è già a Barcellona

Quoziente intellettivo calcistico altissimo e uomo squadra insostituibile: Pablo Páez Gavira, in breve Gavi, si è conquistato rapidamente la stima di tutti i dirigenti del Barça, convinti che nei piedi del giovane centrocampista ci sia il futuro della squadra blaugrana. Un nuovo de Jong, volendolo avvicinare a qualche collega più anziano, un regista di centrocampo che vede la tattica come nessuno ed è in grado di gestire il ritmo come nessun'altro in campo. Abile negli spazi stretti e ad agire da riferimento per il gioco della squadra, devi crescere dal punto di vista fisico e nei lanci lunghi, visto che al Barcellona questo tipo di fondamentale viene allenato poco, almeno in partita.

Nome: Pablo Páez Gavira

Data di nascita: 5 agosto 2004

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista completo

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Frenkie de Jong