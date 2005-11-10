Un talento al giorno, Bjarki Gardarsson: l'Haaland islandese che incanta Dortmund

Tra i volti nuovi più intriganti di questa nuova stagione, a livello giovane, c'è Bjarki Hrafn Garðarsson. Nato l’11 febbraio 2010, è un centravanti islandese del Borussia Dortmund Under-19, arrivato in Germania nell’estate scorsa dal Stjarnan con un contratto fino al 2029 e ha subito impressionato: 10 gol nelle prime 7 partite, con più triplette e un rendimento straordinario. Figlio dell’ex calciatore Garðar Jóhannsson, è già nazionale Under-17 islandese e si inserisce nella ricca tradizione di punte islandesi come Andri Gudjohnsen, Orri Óskarsson e i vari Gudjohnsen.

Caratteristiche tecniche

Si tratta di un centravanti imponente di 1,94 m, mancino, con un profilo magnifico: fisicità dominante e istinto naturale nell’area di rigore. Si distingue per la capacità di finalizzare, tenere palla e occupare gli spazi, unendo potenza a un buon senso della posizione. Freddo sotto porta e già clinico a 16 anni, rappresenta uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e conferma l’Islanda come terra di grandi attaccanti.

Nome: Bjarki Hrafn Garðarsson

Data di nascita: 11 febbraio 2010

Nazionalità: islandese

Ruolo: centravanti

Squadra: Borussia Dortmund

Assomiglia a: Erling Haaland

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