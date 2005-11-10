Rivelazione in Serie D, Alejandro Manuel José Hernández Gouveia (noto anche semplicemente come Alejandro Hernández) è un terzino destro venezuelano classe 2008, nato 1° febbraio, alto 1,83 m, destro naturale e in forza al Real Aversa. Possiede la doppia cittadinanza venezuelana e portoghese, un elemento che lo rende particolarmente interessante per i club europei perché non occupa uno slot extracomunitario. Non a caso diversi club di Serie A lo hanno messo nel mirino in vista del prossimo anno.

Carriera e caratteristiche tecniche

Ha iniziato la formazione nel settore giovanile del Caracas FC (2021-2024), partecipando ai campionati nazionali FUTVE nelle categorie Under 15, 16 e 17. Nel 2024 è passato al Metropolitanos FC, dove ha proseguito nelle formazioni Under 19 e Under 21. Con i Metropolitanos ha disputato la CONMEBOL Libertadores Under 20 (titolare nell’ultima gara del girone contro il Belgrano nel marzo 2025) ed è stato aggregato alla prima squadra, esordendo nella Liga FUTVE (massima serie venezuelana). Terzino destro moderno: solido in fase difensiva, propositivo in spinta offensiva, con buone qualità atletiche, velocità, recupero palla e capacità nei duelli. Alto e strutturato, combina aggressività e dinamismo.

Nome: Alejandro Manuel José Hernández Gouveia

Data di nascita: 1 febbraio 2008

Nazionalità: venezuelano

Ruolo: terzino destro

Squadra: Real Aversa

Assomiglia a: Mauricio Isla

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