Atalanta e l'abitudine di espugnare Reggio Emilia a suon di gol. Il 2021...

Sassuolo e Atalanta sono due tra le squadre più in forma in questo momento. Gli emiliani hanno vinto le ultime quattro partite di fila e sono reduci da cinque risultati utili consecutivi. L'Atalanta invece si è aggiudicata sei delle ultime sette gare giocate e non perde dalla 26esima giornata.

A Reggio Emilia sta diventando una consuetudine il successo dei bergamaschi che sono usciti coi tre punti nelle ultime quattro partite e in cinque occasioni su otto. Tra l'altro le ultime vittorie sono arrivate a suon di reti: 16 per la precisione con una media esatta di 4 gol a match. Una sola vittoria dei padroni di casa: Sassuolo-Atalanta 2-0 del 24 novembre 2013.

L'Atalanta continua a detenere il primato di 'panchina più prolifica' con 15 reti segnate da giocatori non partiti titolari. 46 punti fatti in 20 partite, il 2021 dei nerazzurri è da incorniciare in campionato: una media ottima di 2,30 punti a gara. Meglio ha fatto solo l'altra squadra nerazzurra, l'Inter che viaggia a 2,42 punti di media. Il Sassuolo invece ha già battuto 10 rigori a favore ed un buon differenziale di +6 tra penalty calciati e quelli avuti contro. Ma in questo caso c'è solo il secondo posto in ballo perché il primato del Milan (16 tiri dal dischetto) sembra essere inarrivabile.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

5 vittorie Atalanta

7 gol fatti Sassuolo

20 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2010/2011 Serie A Sassuolo vs Atalanta 0-2

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2019/2020 Serie A Sassuolo vs Atalanta 1-4